Scooby-Doo: Freddie Prinze Jr. non è interessato a partecipare a un terzo film

In molti vorrebbero vedere un terzo capitolo del franchise in live-action di Scooby-Doo. Questo probabilmente non accadrà mai. Proprio di recente si è esposto sulla questione anche Freddie Prinze Jr., attore che ha vestito i panni di Fred.

Intervistato da TooFab la star non si è detta interessata a riprendere il ruolo sopracitato in un ipotetico terzo film di Scooby:

Non è una cosa che farei. Non sono interessato.

