Scooby-Doo: Sarah Michelle Gellar conferma che un bacio tra Velma e Daphne è stato tagliato dal film

Recentemente, Sarah Michelle Gellar ha confermato che un bacio tra il suo personaggio, Daphne, e Velma (Linda Cardellini) nel film di Scooby-Doo uscito nel 2002 è stato tagliato dal montaggio finale. Ecco le parole dell’attrice, ospite del Watch What Happens Live with Andy Cohen:

Non so se c’era una relazione, ma c’era un [bacio] appassionato. Sì. C’era un vero bacio tra Daphne e Velma che è stato tagliato. Sento che il mondo vuole vederlo, ma non so dove sia.

Potete vedere il video dell’intervista qui sotto:

Vi ricordiamo infatti che James Gunn ha più volte spiegato come, nelle prime versioni della sceneggiatura del film da lui scritto e poi uscito nei cinema per la regia di Raja Gosnell, Velma fosse gay. Questa scelta aveva però trovato l’opposizione della Warner Bros.: qui le sue parole.

Proprio di recente, la celebre esponente della Misteri & Affini è diventata ufficialmente lesbica nel nuovo film animato della saga, intitolato Trick or Treat Scooby-Doo!. In quest’articolo trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate del bacio tra Velma e Daphne tagliato dal film di Scooby-Doo? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube