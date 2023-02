Scott Pilgrim vs. the World: Anna Kendrick ricorda il particolare “divieto” imposto da Edgar Wright sul set

Scott Pilgrim vs. the World

In un’intervista video con Vanity Fair, Anna Kendrick ha raccontato il particolare “divieto” imposto da Edgar Wright sul set di Scott Pilgrim vs. the World, film da lui diretto nel 2010 (LEGGI LO SPECIALE). L’attrice ha citato la scena in cui il suo personaggio, Stacey, scopre che Wallace (Kieran Culkin) le ha rubato il fidanzato quando era distratta.

Ecco cosa è successo durante le riprese di questo passaggio:

Alla fine di questa scena, una volta che Kieran ha completamente rubato il mio ragazzo, abbiamo dovuto fare quel whip zoom così tante volte, perché Edgar è così iper-specifico, che non ti lascia nemmeno sbattere le palpebre. Ci sono stati momenti precisi in cui mi ha detto: “Un battito di ciglia in un momento determinato qui andrebbe bene“. È stato molto generoso da parte sua. Voleva che mi girassi, che reagissi, e, dopo il whip zoom, che dicessi la battuta, o qualcosa del genere. Bill Pope, il direttore della fotografia, ha finito per prendere in mano anche la macchina da presa e fare il whip zoom. E vedevo ogni volta che compensavamo in modo eccessivo l’altro, quando avevamo perso perfettamente il momento, e ci voleva un’eternità.

Potete vedere l’intervista a Kendrick qui sotto:

Basato sul fumetto creato da Bryan Lee O’Malley, Scott Pilgrim vs. the World, incassò circa 49 milioni di dollari a fronte di un budget compreso fra i 60 e gli 80 milioni. Nonostante il fallimento economico al botteghino, con il passare del tempo è diventato un amatissimo cult.

FONTE: Youtube