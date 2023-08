Scott Pilgrim vs. the World

Anche se, al tempo, Scott Pilgrim vs the World il film di Edgar Wright con Michael Cera e un nutrito cast di star più o meno emergenti del cinema, fu un autentico flop commerciale, col tempo è diventato un vero e proprio cult.

Un cult a cui tiene molto anche lo stesso Michael Cera ovviamente che ha parlato di Scott Pilgrim vs the World in un video di GQ in cui ha ripercorso alcune sue storiche interpretazioni.

In merito alla pellicola di Wright, l’attore spiega di aver amato l’esperienza sul set condivisa con un gran numero di colleghi e colleghe con cui si era trovato benissimo, tanto da aver provato una punta di tristezza e depressione quando tutto è poi terminato:

È stato così divertente per tutto il tempo perché avevamo un legame fantastico con tutti. Tutto ciò è avvenuto principalmente grazie a Edgar, alla sua incredibile energia. Abbiamo tutti potuto fare le prove insieme e trascorrere molto tempo come gruppo prima ancora di iniziare a girare il film. Alla fine, avevo proprio una sensazione tipo “Questo è il mio mondo. Questo è il mio gruppo di amici. Sembra che sarà per sempre così”. Onestamente, ero un po’ depresso quando abbiamo finito perché tutto svanisce improvvisamente e ti domandi “Dove sono finiti tutti?”. Ci si abitua a questo man mano che si invecchia e si recita da un po’, ma è stato triste perderlo. Avrei potuto continuare a farlo per sempre, anche se era stancante.

Vi ricordiamo che il 17 novembre uscirà su Netflix Scott Pilgrim, la serie anime basata sui fumetti di Bryan Lee O’Malley e prodotta a livello esecutivo da Edgar Wright, regista del film live action uscito nel 2011. Potete guardare il trailer qui.

