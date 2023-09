A novembre uscirà su Netflix la serie anime di Scott Pilgrim (GUARDA IL TEASER) che vedrà coinvolti come doppiatori tutti i protagonisti del film di Edgar Wright (LEGGI LO SPECIALE). In un’intervista con EW, Bryan Lee O’Malley, creatore dei fumetti originali, ha rivelato che la catena di e-mail tra i membri del cast della pellicola è stata recentemente riattivata da Michael Cera, ottenendo una scherzosa reazione da parte di Chris Evans.

Ecco le sue parole:

Il cast ha parlato molto di questa catena di e-mail, ma c’è un dettaglio che credo nessuno abbia menzionato. Ci scambiavamo email quando il film stava per uscire e poi questo thread è rimasto inattivo per circa nove anni. Poi, prima ancora che questo anime fosse in programma, Michael Cera ha risposto a un meme inviato da qualcuno come se non fosse passato del tempo. Ha semplicemente detto: “Oh, è divertente“. Chris Evans ha risposto: “Michael, che c*zzo stai facendo rispondendo a questa e-mail di nove anni fa?“. E poi abbiamo ricominciato tutti a chiacchierare.

Eravamo tutti molto giovani quando abbiamo girato il film. Ci sentivamo tutti una famiglia e credo che da allora sia ancora così.