Scream 6 è uscito la scorsa primavera nei cinema ottenendo ottimi risultati di pubblico. L’attore Dermot Mulroney ha svelato a Screen Rant un dettaglio nascosto che ha voluto inserire in una scena per suggerire la vera identità di Ghostface. La scena in questione è quando l’uomo (Bailey) deve fingere che sua figlia sia una delle vittime del killer.

Ecco cosa ha raccontato Mulroney:

Dovevo capire come fare per farmi lacrimare gli occhi e piangere nel momento in cui uscivo da quella porta per poi tornare in strada. Quello che alcuni attori fanno in queste situazioni è usare del mentolo o qualche altro trucchetto, no? L’ho fatto anche io.

Ma poi ho pensato: “Beh, ma Bailey non farebbe lo stesso? Non si metterebbe del mentolo sul polsino della camicia per fingere di piangere?”