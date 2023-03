Ieri è scaduto l’embargo sulle recensioni di Scream 6, il nuovo film della popolare saga inaugurata nel 1996 con il lungometraggio diretto dal compianto Wes Craven e sceneggiato da Kevin Williamson.

Nella recensione che abbiamo pubblicato ieri possiamo leggere:

La stessa identica squadra che aveva creato uno dei migliori sequel possibili, cioè il quinto capitolo di Scream uscito l’anno scorso, ha ora creato uno dei sequel peggiori. Scream VI ricomincia un tipo di racconto seriale, pronto ad andare avanti a lungo, seguendo le nuove basi impostate dal precedente, cioè seguendo l’asse familiare, le nuove generazioni e mettendo da parte progressivamente i personaggi originali. Lo fa però con una programmaticità e una metodicità che non hanno niente di coerente e tutto di forzato, cambiando ambientazione e cambiando dinamiche, fino ad approdare molto lontano dall’originale, in un luogo in cui la maschera dell’urlo di Munch non è più fuori luogo di quando la si vede alle feste di Halloween 8 (LEGGI LA RECENSIONE INTEGRALE DI SCREAM 6 SU BADTASTE+).

Come conseguenza, Rottentomatoes ha svelato la percentuale di recensioni positive ricevuta da Scream 6. Allo stato attuale, come potete vedere dallo screenshot qua sotto, la pellicola ha il 79% di recensioni positive a fronte di 103 pezzi presi in esame.

Per il momento, il film si piazza sul terzo gradino del podio delle percentuali di Rottentomatoes ai vari capitoli del franchise: al primo posto troviamo Scream 2 con l’82% e al secondo il primissimo episodio, con l’80%.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

FONTE: Rottentomatoes