Scream 6: i registi parlano del loro “compito”, Hayden Panettiere sul ritorno di Kirby

Alcune ore fa è arrivato il nuovo trailer di Scream 6, la pellicola diretta da Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett attesa per marzo in tutti i cinema.

Per questa occasione, i registi hanno parlato con NME del film facendo un paragone con il capitolo precedente:

Il nostro compito con Scream 5 era mostrare i pezzi forti, mostrare di far parte di una lunga eredità di personaggi. Con Scream 6 volevamo cambiare le carte in tavola e rendere tutto più crudo. [Scream 6] è un film senza un attimo di tregua e davvero viscerale. È come se avessimo dovuto realizzare il quinto film per avere il permesso di girare questo. Ha tutti gli ingredienti che amiamo della saga, ma ha un atteggiamento diverso. Le persone rimarranno molto contente.

Hayden Panettiere ha invece parlato con EW del ritorno di Kirby:

Ha fatto molto strada, quello che è successo ovviamente ha avuto un impatto su la sua vita e l’ha spedita in una certa direzione. È pur sempre la cara vecchia Kirby, è solo un po’ più grande, più saggia, ma feroce e pungente.

Nel cast di Scream 6 troveremo Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 9 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!