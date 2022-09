Scream 6: le riprese del film sono terminate

Le riprese di Scream 6 sono terminate dopo aver interessato l’area di Montreal nel corso dei mesi estivi: la città canadese, a quanto pare, fungerà da “controfigura” di New York. Qualche settimana fa, a metà agosto, uno dei volti storici del franchise nato nel 1996 col primo capitolo diretto dal leggendario Wes Craven e sceneggiato da Kevin Williamson, Courtney Cox, aveva già avvisato di aver finito i suoi impegni sul set della pellicola.

Una lavorazione, quella di Scream 6, che è stata funestata da un non indifferente episodio di “bad publicity”. Qualche mese fa, Neve Campbell, l’interprete di Sidney Prescott, aveva difatti deciso di non prendere parte alle riprese della pellicola. A quanto pare, non aveva ricevuto un’offerta economica congrua.

La star era tornata a ribadire i motivi dietro la sua presa di posizione in un’intervista risalente a inizio agosto spiegando:

In quanto attrice e donna in affari, non mi è sembrato di aver ricevuto un’offerta commisurata al valore che porto al franchise, e che ho portato al franchise, per 25 anni. Se ci fosse stato un uomo nella mia stessa situazione, la cifra proposta sarebbe stata differente. Non potevo accettare quelle condizioni. Non avrei potuto mettere piede sul set sentendomi sottovalutata e trattata in maniera non corretta.