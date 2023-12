Christopher Landon ha formalmente lasciato la regia di Scream 7. Ad annunciarlo lui stesso su X:

Immagino che adesso sia un momento come un altro per annunciare che ho formalmente abbandonato Scream 7 alcune settimane fa. Questo deluderà alcuni, delizierà altri. Il lavoro dei miei sogni che è diventato un incubo.

E mi si è spezzato il cuore per tutte le persone coinvolte. Tutte. Ma a questo punto bisogna passare oltre. Non ho altro da aggiungere alla conversazione, se non che spero che l’eredità di Wes continui ad avere successo e si elevi sopra questo mondo diviso.

Ciò che lui e Kevin hanno creato è incredibile, ed è stato un onore avere anche solo per un momento essermi crogiolato nella loro luce.