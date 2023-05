Nel franchise di Scream, Liev Schreiber fa il suo esordio nei panni di Cotton Weary nel primo film, in una piccola parte, per avere poi maggiore spazio nel sequel e morire all’inizio del terzo capitolo. In una recente intervista con GQ, l’attore ha rivelato di essere stato lui stesso a chiedere di fare fuori il suo personaggio e di pentirsi ora amaramente di questa decisione.

Ecco le sue parole:

A quel punto della mia carriera, non avevo ancora compreso appieno il valore di una franchise. A essere sincero, pensavo: “Lasciatemi uscire da questa situazione finché posso, finché le cose vanno bene“. Ho pensato che sarebbe stato divertente essere una delle uccisioni iconiche all’inizio [di un film]. Stavo lavorando e facendo molte altre cose a New York, in teatro, e pensavo: “Quante volte posso interpretare questo personaggio?“. Ora ho capito che puoi interpretare quel personaggio tutte le volte che vogliono. Ho suggerito che mi facessero fuori. Parte del meccanismo dei film è che qualcuno nei primi cinque minuti viene ucciso perché non ti aspetti che venga ucciso. E ora mi sto prendendo a calci da solo perché mi sarebbe piaciuto partecipare a Scream 5.

Vi ricordiamo che il nuovo film della saga, Scream 6 è uscito al cinema lo scorso marzo. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Youtube

