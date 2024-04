Nel primo Scream, Skeet Ulrich interpreta Billy Loomis, personaggio che alla fine si rileva essere l’assassino insieme a Stu (Matthew Lillard). Ospite recentemente di Inside of You With Michael Rosenbaum, l’attore ha ricordato quando rischiò di spoilerare il finale del film ben prima della sua uscita nelle sale. Ecco le parole:

Questa cosa accadeva prima delle preoccupazioni per gli spoiler e tutto il resto. Per qualche motivo ho ricevuto la sceneggiatura completa, ricordo di aver ottenuto la parte e di aver dovuto fare l’attività stampa per un altro film che avevo fatto. Stavo facendo un’intervista con Interview Magazine, mi chiedono i miei progetti futuri e io dico: “Interpreterò un serial killer in questo film e bla bla bla”. Allora ho preso il telefono e ho chiamato subito il mio agente… E sono riusciti a fermare [l’uscita della notizia].

Ricordiamo che l’attore è tornato a vestire i panni del personaggio negli ultimi due film della saga di Scream. Nel reboot uscito nel 2022, viene infatti rivelato che Billy è in realtà il padre di Sam Carpenter (Melissa Barrera), e l’uomo appare così in alcune visioni della ragazza.

