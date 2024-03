Alla fine dell’anno scorso avevamo appreso che Sean Gunn aveva ottenuto un nuovo ruolo nell’Universo DC dopo aver interpretato Weasel in The Suicide Squad (che tornerà anche nella serie animata Creature Commandos) ed esser stato scelto come la voce di G.I. Robot (sempre in Creature Commandos).

Il fratello di James Gunn interpreterà una nuova rivisitazione di Maxwell Lord nei prossimi film del DCU ricevendo il testimone da Pedro Pascal, che lo aveva interpretato in Wonder Woman 1984.

Durante un’intervista con ScreenRant, l’attore ha parlato del ruolo senza sbilanciarsi troppo, mettendolo a confronto con gli altri personaggi che è stato chiamato a interpretare:

Non so se posso ancora parlarne pubblicamente, anche se ovviamente la notizia è già trapelata… ma posso dire che è un personaggio che sarà un po’ più realistico, un essere umano con i piedi per terra. Quello è un personaggio che interpreterò in maniera più tradizionale.

Maxwell Lord potrebbe essere solo citato in Superman: Legacy, ma avrà un ruolo più importante nei film successivi della saga. Nei fumetti, Lord si presenta come uomo d’affari e filantropo che ha l’obiettivo di controllare la Justice League. Ben presto diventa uno dei cattivi più noti della DC.

