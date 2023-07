In questi giorni di sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood stiamo sentendo sempre più spesso storie di compensi ridicolmente esigui. L’ultima che vi raccontiamo è quella di Seann William Scott, interprete di Steve Stifler nel film American Pie.

American Pie fu un grande successo di fine anni ’90, tanto da dare vita a un vero e proprio franchise. Uscito nel 1999 guadagnò più di 235 milioni di dollari a fronte di un budget di 11 milioni.

Apparso in un episodio di The Rich Eisen Show, Seann William Scott ha però rivelato di essere stato pagato per quel primo film solo 8000 dollari.

Erano un sacco di soldi per me a quel tempo. Ricordo di essermi comprato una Thunderbird usata per qualcosa come 5000 o forse 6000 dollari. Non so cosa sia accaduto agli altri 2000 perché sono finito a vendere churros allo zoo di Los Angeles. Quindi forse erano anche meno di 8000.

FONTE: Screen Rant

