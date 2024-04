Non è assolutamente vero. Prima di tutto, non sono quel tipo di attore e non vorrei essere quel tipo di persona. Ho trascorso molto tempo con River Phoenix perché entrambi suonavamo la chitarra, e quindi era una sorta di persona a cui fare riferimento per lui. Anche se io avevo sette anni in più, eravamo entrambi all’inizio [della carriera]. E così abbiamo discusso molto su “come si sviluppa un personaggio”, “qual è il tuo processo”.

In realtà, è molto divertente il fatto che all’età di 17 anni, quando ho fatto Stand By Me, avevo probabilmente un processo [di recitazione] più approfondito di quello che ho adesso. Ma non abbiamo avuto modo di lavorare insieme. Penso che una delle cose frustranti per me quando penso a Stand By Me, è che mi chiedono sempre come erano gli altri… in realtà avevamo [insieme] solo la grande scena alla fine, dove Wil Wheaton estrae la pistola e io dovevo scappare come una ragazzina.