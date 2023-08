Shallow, colonna portante del film A star is Born, è una delle canzoni di maggior successo del 2018. Non per niente ha vinto l’Oscar alla miglior canzone originale. Sembra però che Shallow non sia stata la prima scelta perché Bradley Cooper aveva chiesto di inserire nel film un’altra canzone di Lady Gaga dal titolo Joanne.

Ne ha parlato con NME Mark Ronson, produttore discografico e co-autore di Shallow. Racconta Ronson:

Stavamo lavorando al nuovo album di Gaga, Joanne, e Bradley Cooper si è fermato in studio un pomeriggio. Mi piacciono i suoi film. È apparso come una star. Quindi siamo usciti. È stato molto dolce, ha parlato del nuovo progetto in cui entrambi stavano lavorando. Gli ho suonato la canzone chiamata Joanne e lui ha detto: “È fantastica, posso averla?” Lo so che è una grande star e tutto, ma mi piaceva molto quella canzone. E ne avevo bisogno per l’album di Gaga.

Continua Ronson:

Ho acconsentito a prendermi un po’ di tempo per lavorare a una nuova canzone. Lavoravamo in questo studio incredibile a Malibu che aveva questo corridoio con un lunghissimo eco. Ho questo ricordo molto distinto della voce di Gaga che arriva da 10 metri di distanza, eccitata per qualcosa mentre entra dentro. Si è seduta al piano e ha iniziato a cantare: “I’m off the deep end…”

E il resto è storia. Una storia che potete ripercorrere leggendo la nostra scheda su A star is Born.

FONTE: Screen Rant

Classifiche consigliate