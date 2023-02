Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il look alternativo della location di una scena post-credit

Su Twitter sono comparsi degli interessanti concept art legati a Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il cinecomic Marvel arrivato nelle sale nel 2021.

I concept in questione ci mostra il look alternativo della location in cui è ambientata la prima scena post credit (o mid-credits) del cinecomic in cui Katy e Shang-Chi seguono Wong in un luogo per discutere dei Dieci Anelli.

Potete vedere i concept qua sotto:

Diseños alternativos y horribles de cómo pudo ser la primera escena post-créditos de Shang-Chi pic.twitter.com/Vfz9bnQ9A7 — Universo Alex #TheLastOfUs #AntMan (@UniversoAlex) February 22, 2023

Il film è uscito in Italia il 1° settembre 2021 con Destin Daniel Cretton (regista di Il castello di vetro) al timone su una sceneggiatura firmata da Dave Callaham. Trovate tutte le informazioni su Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli nella nostra scheda del film!

FONTE: The Direct