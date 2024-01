In occasione di una puntata del podcast Let’s Be Clear di Shannen Doherty, l’attrice a parlato a cuore aperto con Kevin Smith a proposito di Generazione X, film del 1995.

I due hanno parlato del film che ha dato vita alla loro amicizia e della bellissima esperienza sul set in un centro commerciale mezzo vuoto in Minnesota. Con il tempo Generazione X è diventato un piccolo cult, ma all’epoca non fu accolto molto bene.

“Al botteghino fu un tonfo, così come la mia carriera” ha ammesso Doherty, che ha poi aggiunto:

La gente pensava che il film fosse tutto sulle mie spalle e che quindi il fallimento fosse dovuto a me. Dopo quel film non ci fu nessuna carriera cinematografica ad aspettarmi, fu un po’ brutale. Credevo che Generazione X sarebbe stato un trampolino di lancio.

Smith ha avuto solo grandi parole per l’attrice e ha raccontato come Shannen avesse “mandato in tilt internet prima ancora che ci fosse internet“.

