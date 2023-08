Godzilla non smette mai di affascinare pubblico e cineasti. L’ultimo ad aver espresso interesse nei confronti del mostro verde è il regista di Shark 2 Ben Wheatley. Al momento però per Godzilla sono previsti altri piani per i prossimi anni, tra cui nel 2024 il film Godzilla x Kong: The New Empire.

Ad ogni modo Wheatle sarebbe pronto a prendere le redini in un futuro non ancora precisato. Dice:

Amerei dirigere un film su Godzilla. Sono un grande fan dei film sui mostri. Shark 2 è la mia versione di un film kaiju.

Intendendo con il termine kaiju i mostri tipici del panorama giapponese.

