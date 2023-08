Shark 2 – l’abisso è in questi giorni nelle sale. A giudicare dal trailer, il film sembrava molto più violento del primo, ma a quanto pare non il bagno di sangue è meno impressionante del previsto: infatti negli Stati Uniti è stato vietato ai minori di 13 anni, senza ottenere un R rating come alcuni pensavano.

Il regista Ben Whitley ha commentato la decisione in un’intervista con SlashFilm:

Penso che in termini d’azione i film di Indiana Jones siano il punto di riferimento. Hai come la sensazione di aver visto un sacco di azione e come spettatore non senti che sia stata moderata. E non penso che questo abbia a che vedere con la classificazione. Non devi avere un sacco di sangue che sgorga dalle persone per creare maggiore impatto.