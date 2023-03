Shazam 2: il regista non è sorpreso dalle performance del film, Rachel Zegler non condivide le critiche

Shazam 2 non sta avendo lo stesso destino della prima parte, che aveva messo d’accordo critica e pubblico incassando a fine corsa circa 365 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 90 (fonte: box office mojo).

Negli Stati Uniti, il cinecomic ha guadagnato, nel primo week-end, 30.5 milioni di dollari: si tratta del 43% in meno rispetto ai 53.5 milioni di dollari con cui debuttò il primo Shazam! nell’aprile del 2019 (TUTTI I DETTAGLI SUL BOX OFFICE AMERICANO).

E non è tutto: anche dal fronte di vista dell’apprezzamento della stampa, le cose sono andate in maniera drasticamente differente rispetto al 2019. La percentuale di recensioni positive segnalate da Rottentomatoes è del 52% contro il 90% del primo.

In mezzo a tutto questo, su Reddit si è consumato un “piccolo caso” perché è stato proprio il regista di Shazam 2, David F Sandberg, a rivelare di non essere rimasto affatto sorpreso dalla performance non in linea con quella del precedente film. Lo ha fatto con un post che è stato poi rimosso ma che ha comunque generato un sacco di reply ed è stato in ogni caso intercettato da Comic Boom Resources che ne ha riportato il contenuto.

Nel post del filmmaker potevamo leggere:

Non è che questa cosa arrivi come una sorpresa. Ho capito tempo fa come stava andando questa cosa. Ma andrà comunque bene. Sono stato pagato in anticipo.

Una dichiarazione, questa, che non sarà risultata gradita negli uffici della Warner Bros.

Nel mentre, Rachel Zegler, che interpreta Anthea nel film, ha detto la sua in merito alle recensioni negative ricevute da Shazam 2. Lo ha fatto via Twitter scrivendo:

Hey, in realtà il nostro film è davvero valido! Ma soprattutto, ho davvero amato prendervi parte e le persone che ho incontrato nel mentre. Andatelo a vedere! Dategli una possibilità! Il punteggio del pubblico è dell’85% per una ragione. Ma c’è gente la fuori che… è insensatamente cattiva! Non è necessario. E sì, lo so, se non puoi reggere la pressione e tutti i nonsense come questi, avete ragione. Ma il nostro film è ben fatto. È che oggi pare andare di moda l’odiare il divertimento. Ma è ok, va bene.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Reddit, CBR, Twitter