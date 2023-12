Uscito a marzo nei cinema di tutto il mondo, Shazam! Furia degli dei è stato un insuccesso commerciale, ma ha comunque lasciato aperta la porta a una prosecuzione della storia grazie a due scene post credit. La prima scena, in particolare, mostra agenti Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) che camminano nel bosco, parlando di un eroe che intendono reclutare. Si tratta di Billy Batson/Shazam, che incontrano in una stazione di servizio abbandonata mentre si esercita a sparare raggi luminosi contro delle bottiglie e delle lattine. Harcourt chiede a Billy se è disposto a unirsi al supergruppo Justice Society of America.

È una scena che, teoricamente, potrebbe introdurre un futuro crossover DC, ma ora il co-presidente dei DC Studios James Gunn mette in chiaro che si tratta di un buco nell’acqua.

Rispondendo a un fan su Threads, infatti, Gunn si è sostanzialmente “lavato le mani” di quanto mostrato nei titoli di coda del film:

Non era una mia responsabilità e non l’ho scritta io. Anche se il film è uscito dopo che avevo già iniziato a guidare la DC, la sua inclusione è precedente al mio arrivo (così come l’idea di Harcourt come guardiana di una prigione subacquea!). E, sebbene abbia pensato che sia un’idea divertente, non so davvero perché questi personaggi siano stati incaricati di reclutare per la Justice Society.

In passao Gunn ha detto che il nuovo Universo DC inizierà con la serie animata Creature Commandos (in uscita nel 2024 su MAX) e con Superman: Legacy (in uscita al cinema nel 2025). La continuity non sarà quindi rispettata, sebbene è previsto che vi siano attori del franchise “precedente” che torneranno a vestire i panni dei loro supereroi. Nessun nome, però, è già stato confermato definitivamente.

Parlando con Zachary Levi, ComicBook.com ha raccolto l’adesione dell’attore a tornare a vestire i panni di Shazam!, se sarà possibile:

Sono davvero fiero di entrambi i nostri film. Penso davvero che il secondo film sia, per certi aspetti, migliore del primo. E il primo era molto buono! Sono davvero fiero. […] Mi piacerebbe partecipare ad altri progetti. Mi piacerebbe che Shazam collaborasse con il Lanterna Verde di Nathan Fillion!

