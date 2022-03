Di recente il regista David. F. Sandberg ha voluto spoilerare con un divertente video il ruolo che avrà(West Side Story) in, cinecomic DC in arrivo nelle sale a dicembre.

Nel video in questione, che potete vedere qua sotto, il regista risponde ad un sondaggio creato dai fan su Twitter per identificare il “misterioso ruolo chiave” che l’attrice avrà nel cinecomic. Tra le possibilità possiamo visionare Wonder Girl e Hawkgirl. Ma il regista, dopo aver osservato parte della sceneggiatura, opta per selezionare Tawky Tawny, la tigre parlante antropomorfa associata alla Shazam! Family nei fumetti.

Ecco il video

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God troviamo Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola doveva uscire il 2 giugno 2023, ma di recente è stata anticipata al 16 dicembre 2022.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!

FONTE: David. F. Sandberg/Twitter