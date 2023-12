Screenrant ha intervistato Zachary Levi e gli ha chiesto un commento su alcune critiche rivolte allo sviluppo di Billy Batson in Shazam! Furia degli dei.

Stando alle critiche in questione, infatti, il personaggio di Billy Batson sarebbe stato ritratto in maniera fin troppo immatura rispetto a quanto visto nel primo capitolo, così ecco la risposta dell’attore:

Dal primo al secondo film, ho cercato di farlo crescere mentre Billy cresceva anche nella sua vera, forma adolescente. Ovviamente nel primo film aveva 15 anni, nel secondo sui 17, quasi 18. Quindi ho cercato di riflettere quella crescita e inserirla nel personaggio, cosa che ironicamente ha finito per farlo sembrare un po’ più immaturo. Ma questo perché a 15 anni non cerca di fare il tipo tosto, mentre a 17 sì, vuole essere il leader, perciò c’è un po’ più di spavalderia in lui.