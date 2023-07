Ci sarà un futuro per Shazam! nel “nuovo” universo cinematografico DC? Furia degli Dei non ha avuto un riscontro positivo nel pubblico, come dimostra il box office.

E recentemente la star del film, ovvero Zachary Levi, intervenendo al The FilmUp Podcast, ha parlato proprio dell’incertezza sul futuro del franchise:

Non so cosa ci riservi il futuro, perché Fury of the Gods non è stato accolto bene. Non ho idea di dove andremo a finire.

