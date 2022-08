She-Hulk: Brigitte Nielsen nelle immagini promozionali del film mai realizzato

La prima stagione della serie Marvel She-Hulk è attualmente in onda su Disney+, ma non è la prima volta che si tenta di portare sullo schermo il personaggio di Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner. Nel 1990, New World Pictures aveva arruolato Larry Cohen, regista di Baby Killer, per dirigere un film su She-Hulk che avrebbe dovuto vedere Brigitte Nielsen nei panni della protagonista, ma che poi non venne mai portato a termine.

Pochi giorni fa, sulla sua pagina Twitter, Best Movies Never Made ha pubblicato alcune immagini promozionali del progetto. Di seguito ve ne proponiamo una, le altre le potete vedere cliccando sul tweet poco sotto!

Promos from the 1991 unproduced SHE-HULK featuring Brigitte Nielsen. #Marvel pic.twitter.com/ikKDh4Wfpk — Best Movies Never Made (@NeverMadeFilm) August 26, 2022

La prima apparizione di Nielsen nei panni del personaggio sarebbe dovuta inoltre avvenire nel film TV del 1990 La morte dell’incredibile Hulk, ma il progetto cadde nel dimenticatoio, insieme a quello della ABC di darle uno show tutto suo. Vi ricordiamo che l’attrice aveva debuttato al cinema nei panni dell’eroina Red Sonja nel film distribuito in Italia come Yado. Successivamente, ha preso parte a Rocky IV e Cobra, con l’allora marito Sylvester Stallone, e più recentemente è apparsa in Creed II nei panni di Ludmilla Vobet Drago.

Per quanto riguarda invece la serie di She-Hulk con protagonista Tatiana Maslany, trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

