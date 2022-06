Sherlock Holmes 3 si farà oppure no?

Le ultime notizie arrivate online un paio di mesi fa non lasciavano ben sperare. Se, da una parte, apprendevamo che Robert Downey Jr sarà collegato allo sviluppo di due serie spin-off del franchise che verranno realizzate per HBO Max, la piattaforma streaming della Warner Bros Discovery, dall’altra il report pubblicato dall’Hollywood Reporter specificava che il terzo film della saga era in fase di sviluppo, ma non si era mai mosso da quello stadio.

Di Sherlock Holmes 3, effettivamente, non sentivamo parlare da anni. E l’ultima volta che era accaduto, Dexter Fletcher, il regista di Rocketman (LEGGI LA RECENSIONE) ingaggiato dalla Warner per dirigere la pellicola al posto di Guy Ritchie, spiegava che il progetto era stato messo in pausa perché c’era bisogno di capire cosa fare.

Pareva che, a causa della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina, la major fosse più propensa a concentrarsi sulla lavorazione di pellicole come The Batman e Animali Fantastici 3, le cui riprese erano state interrotte dai vari lockdown ed erano poi ripartite – e rese più complicate e costose – dai vari protocolli anticontagio. Un peccato alla luce del fatto che, giusto nell’estate del 2019, Shrlock Holmes aveva ricevuto ben 21 milioni di tax credit grazie alla California Film Comission.

Ora per, in una nuova dichiarazione rilasciata alla stampa, Dexter Fletcher ha espresso un certo ottimismo per il film.

Sherlock Holmes 3: cos’ha detto il regista Dexter Fletcher?

Intervistato a margine della promozione stampa di The Offer, il filmmaker ha potuto parlare anche di Sherlock Holmes 3 affermando:

La pandemia l’ha fatto deragliare. Ma credo che si farà. Si deve fare. Non so ancora con che tempistiche sfortunatamente, ma penso che dovremmo farlo. È fantastico. Penso che dipenda tutto dal riuscire ad avere le persone giuste disponibili nel posto giusto al tempo giusto. Dipende davvero da questo. È una di quelle crudeli svolte improvvise del destino imposte dalla pandemia. Ma so che la gente prova molto appetito per questo film e sono certo che chi di dovere sia perfettamente consapevole di ciò. E spero che si possa fare perché sarebbe davvero brillante. Spero davvero di girarlo.

Le due pellicole di Sherlock Holmes dirette da Guy Ritchie e interpretate da Robert Downey Jr e Jude Law hanno incassato, rispettivamente, 524 e 543 milioni di dollari a livello worldwide.

Fonte: Collider via Screen Rant