L’iconica ascia utilizzata da Jack Nicholson in, capolavoro firmato da, è stata messa all’asta.

Gotta Have Rock and Roll si sta occupando delle contrattazioni. Insieme all’ascia sarà presente un certificato di autenticità e una lettera di NORANK Engineering che prova l’effettivo utilizzo dell’oggetto nel cult di Kubrick.

La base d’asta per il particolare oggetto parte da $ 50.000, sebbene sia valutato tra $ 60.000 e i $ 90.000.

La sinossi ufficiale del film di Kubrick:

Lo scrittore Jack Torrance (Nicholson) accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell’elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie (Duvall) e al figlio (Danny Lloyd). Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull’hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse si?