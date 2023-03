Shining: Mike Flanagan descrive nel dettaglio il prequel su Hallorann che non è riuscito a girare

Il fallimento commerciale di Doctor Sleep, il sequel di Shining, ha decisamente tarpato le ali di Mike Flanagan che, lo ricordiamo, aveva in programma di realizzare insieme alla Warner anche un prequel che avrebbe raccontato la storia di Dick Hallorann. Per chi non lo sapesse, si tratta di un personaggio molto importante nelle opere letterarie di Stephen King che abbiamo visto interpretato da Scatman Crothers nell’immortale capolavoro di Stanley Kubrick e da Carl Lumbly in Doctor Sleep di Mike Flanagan appunto.

Doctor Sleep, uscito nell’autunno del 2019, si è però dovuto scontrare con la cruda realtà del box office. Gli incassi globali della pellicola non hanno superato i 72 milioni di dollari. Il budget contenuto del progetto, che dovrebbe essere costato fra i 45 e i 55 milioni di dollari, ha indubbiamente limitato i danni, ma stando ai report dell’epoca, il film è finito comunque per generare una perdita di venti milioni di dollari.

Indi per cui, il prequel su Dick Hallorann è finito nel limbo dei film mai girati perché la Warner ha inevitabilmente messo da parte il progetto.

Ospite del podcast Script Apart, Mike Flanagan ha parlato più nel dettaglio di quali fossero le sue idee per il prequel di Shining focalizzato su Dick Hallorann.

Avevo questa grande voglia di girare il film su Dick Hallorann, ma la cosa che mi eccitava maggiormente era avere a che fare con lui da giovane e vedere la sua storia che s’intrecciava un po’ con quella di IT. Nel canone, il piccolo Hallorann incontra Pennywise da giovane. Poi c’era tutta quest’altra parte in cui lui si univa prima all’esercito e finiva poi per cercare di lavorare nelle forze dell’ordine a New Orleans in un dipartimento di polizia con un forte tasso di segregazione e si scontrava contro una specie di “cugino” del Vero Nodo (la misteriosa setta di Doctor Sleep, ndr.). Un killer che prendeva di mira in modo esplicito le persone con la luccicanza. Avrebbe vinto la battaglia, ma non la guerra, perdendo tutte le persone a cui teneva e optando per una vita più tranquilla lontano da tutto questo. Che lo portava ad accettare il lavoro in questo hotel in Colorado.

Poi prosegue:

Sarebbe stato grandioso. Sarebbe cominciato con Carl Lumbly nei panni di Dick Halloran che puliva la cucina e si preparava per l’inverno perché stava per arrivare il nuovo custode dell’hotel con la sua famiglia. Gli comunicavano che doveva prepararsi a incontrarli per far fare loro un tour della struttura e, per questo, se ne andava nella stanza 217 dove gli accadeva qualcosa di strano con la vasca da bagno e aveva un flashback di tutte le robe che sono successe nella sua vita. Poi alla fine tornava al presente. Lo avremmo visto andare ad accogliere i nuovi arrivati, ma non si trattava dei Torrance, bensì di Delbert Grady, di sua moglie e delle due gemelline. E a quel punto il pubblico avrebbe capito che stava vedendo l’inizio di quella storia.

Mike Flanagan spiega anche che malgrado la performance non stellare di Doctor Sleep, ha lasciato la Warner in buoni rapporti e ha poi detto:

Il lunedì hanno esaminato il box-office e il martedì tutti gli spin-off erano morti! È stato straziante per me, ma aveva senso. Ormai è tutto andato.

Quello su Hallorann non era l’unico prequel/spin-off di Shining che la Warner aveva valutato di realizzare. In agenda c’era anche una pellicola che, per la regia di Mark Romanek, avrebbe raccontato il mistero della foto con Jack Torrance.

FONTE: Script Apart