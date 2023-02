Diversi anni fa, si era sparsa la voce secondo cui Robin Williams era stato preso in considerazione per il ruolo di Jack Torrance in Shining (LEGGI LO SPECIALE), personaggio che nel film interpreta Jack Nicholson.

Recentemente, Snopes, sito web specializzato in fact-checking, ha pubblicato una smentita di tale ipotesi, avvalendosi di quanto dichiara Lee Unkrich, noto regista della Pixar e co-autore di un libro sulla realizzazione del cult di Stanley Kubrick. Eccole le sue parole:

Stanley lesse per la prima volta le bozze del romanzo di Stephen King nel 1977. Anche Nicholson fu scritturato quell’anno. La produzione del film iniziò nell’aprile del 1978. Nel 1977, Robin Williams aveva solo 27 anni e aveva interpretato solo pochi e molto piccoli ruoli. Diventò un nome noto solo nel 1978, quando recitò nella serie televisiva Mork e Mindy. Oltre a essere troppo giovane per la parte di Jack Torrance (Nicholson aveva 40 anni), Stanley Kubrick non avrebbe mai considerato uno sconosciuto come protagonista di Shining. Dopo la delusione al botteghino del suo film precedente, Barry Lyndon, Kubrick aveva un gran bisogno di un successo e scelse Shining nel tentativo di realizzare un film più commerciale. Kubrick desiderava da tempo lavorare con Nicholson (avevano discusso di un biopic su Napoleone) e quando Nicholson chiamò Kubrick per chiedergli a cosa stesse lavorando, Kubrick gli parlò di Shining.

Unkrich aggiunge inoltre di aver scoperto che Kris Kristofferson era la scelta di Kubrick come riserva nel caso in cui non fosse stato possibile trovare un accordo con Nicholson.

Basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, Shining è uscito nel 1980. Nel cast anche Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

