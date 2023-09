Diretto da Stanley Kubrick e uscito nei cinema nel 1980, Shining viene riconosciuto unanimemente come un capolavoro non solo del genere horror, ma del cinema.

La pellicola è interpretata da Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers e Danny Lloyd ed è tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. Autore che, è storia nota, non ha mai amato particolarmente la versione che del suo Shining ha dato Stanley Kubrick.

Nelle ultime ore, il canale YouTube Blender Guru, che conta più di due milioni e mezzo d’iscritti, ha pubblicato un video che vi proponiamo a seguire in cui l’autore suggerisce e apporta alcuni cambiamenti a una delle scene più iconiche del lungometraggio: quella in cui Wendy Torrance (Shelley Duvall) vede fuoriuscire ettolitri di sangue dagli ascensori dell’Overlook Hotel. Il presupposto della modifica apportata da Blender Guru è la “poca chiarezza” del passaggio in cui non si capisce se la donna stia davvero vedendo o meno la cascata di sangue perché non la vediamo travolta dalla marea rossa, cosa che può essere resa possibile dalla computer grafica.

Chiaramente su Twitter c’è chi ha, giustamente, preso in giro l’assunto alla base di questo filmato.

C’è chi dice che trascorrerà il resto del giorno lasciandosi infastidire da una clip specifica del video (FONTE):

going to spend the rest of this day being really annoyed by this clip pic.twitter.com/TsSOdfCeBg — Princess Jane Little Dark Age Edit (@seinfelddahog) September 17, 2023

…chi sottolinea con ironia come Stanley Kubrick abbia reso ambigui gli eventi di Shining per errore (FONTE):

Stupid idiot Stanley Kubrick accidentally made the events of The Shining ambiguous https://t.co/oXJNh7tCOb — Max (@EPM106) September 17, 2023

…e chi spiega con un certo divertimento che si tratta di una scena ambigua in un film noto per essere molto diretto nell’esposizione (FONTE):

Uncharacteristiclly ambiguous scene in the straight forward movie, The Shining. Lol — Kevin Christopher (@KevinEsquire3) September 17, 2023

Da ultimo c’è chi aggiunge anche che il paragone con l’analoga scena citata in Ready Player One, dove un personaggio viene effettivamente travolto dal sangue, è come “la ciliegina sulla torta” (FONTE):

Come potete verificare su YouTube, anche nei commenti al video accade qualcosa di analogo.

Shining, la sinossi ufficiale

Pensate a quello che vi terrorizza di più. È qualcosa di misterioso che arriva dallo spazio? È uno psicopatico con il dito sul grilletto nucleare? O, come accade nell’angoscioso capolavoro del regista Stanley Kubrick, è qualcuno che dovrebbe amarvi e proteggervi, magari un membro della vostra famiglia? Da uno script co-adattato tratto dal romanzo di Stephen King, Kubrick trae vivide interpretazioni, minacciose ambientazioni, carrellate oniriche, fondendole, shock dopo shock, in una pietra miliare dell’horror. In un’ interpretazione magistrale, Jack Nicholson è Jack Torrance, giunto nell’ elegante e isolato Overlook Hotel come custode invernale, accompagnato da moglie (Shelley Duvall) e figlio (Danny Lloyd). È la prima volta che ci arriva, o è un ritorno? La risposta si trova in una spettrale deformazione del tempo, carica di follia omicida.

