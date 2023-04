Secondo quanto riportato da Deadline, partiranno il prossimo maggio a Toronto le riprese di The Shrouds, nuovo film di David Cronenberg. Al già annunciato Vincent Cassel (già visto ne La promessa dell’assassino e A Dangerous Method) si aggiungono ora Diane Kruger (Bastardi senza gloria) e Guy Pearce (Memento).

Il film è stato scritto da Cronenberg e segue le vicende di Karsh (Cassel), un uomo d’affari innovativo nonché recente vedovo, che costruisce un dispositivo in grado di connettersi con i morti attraverso una sorta di sudario. L’attività rivoluzionaria di Karsh sta per esplodere nel mainstream quando numerose tombe nel suo cimitero vengono vandalizzate, inclusa quella di sua moglie. Mentre fatica a trovare un motivo chiaro per l’attacco, il mistero di chi ha creato questo caos e perché lo condurranno a rivalutare la sua attività, il suo matrimonio e la fedeltà alla memoria di sua moglie defunta, oltre a spingerlo verso nuovi inizi.

Vi ricordiamo che l’ultimo film del regista canadese, Crimes of the future, è stato presentato allo scorso Festival di Cannes ed è uscito nelle sale italiane a fine agosto. Il cast comprende Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

