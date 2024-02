Vi avevamo già informato che un terzo film su Sicario è in sviluppo. Così come vi avevamo accennato a un possibile ritorno di Benicio del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin.

Ora a parlare è Denis Villeneuve, regista della prima pellicola scritta da Taylor Sheridan e uscita nel 2015. La seconda invece, Soldado, era stata diretta da Stefano Sollima. Racconta Villeneuve in un’intervista con The Playlist:

Ascolta, Taylor Sheridan è uno dei miei sceneggiatori preferiti. Se Taylor stesse scrivendo una sceneggiatura, sarei assolutamente eccitato all’idea di vederla sullo schermo, [ma] non ho sentito parlare di [una nuova sceneggiatura o progetto]. Nessuno mi ha parlato di questo. Lo sto apprendendo solo ora, non so se la cosa si concretizzerà, ma se Taylor Sheridan la sta scrivendo, sarà fantastica.

Al momento il progetto è blindato e non si sa altro, se non che è in lavorazione. Ma ovviamente vi terremo informati non appena ci saranno novità!

