Un terzo film su Sicario è in sviluppo, ma la cosa ancora più interessante è che potremmo veder tornare sullo schermo Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin.

I due produttori della saga, Molly Smith and Trent Luckinbill, in un’intervista con Collider, hanno raccontato che il trio sarebbe pronto per riunirsi.

La nostra idea è quella di riavere il cast riunito con Benicio, Emily e Josh. Abbiamo una storia grandiosa da raccontare… Benicio, per il fatto di aver lavorato recentemente con noi, è quello che è probabilmente più vicino al progetto al momento. Ma stiamo tenendo tutti informati. Lo sciopero ci ha rallentati un po’, ma penso che siano tutti molto entusiasti.

Il primo film Sicario, diretto da Denis Villeneuve, era uscito nel 2015, mentre il secondo film, Soldado, diretto da Stefano Sollima arrivò nel cinema nel 2018. In quest’ultimo però era assente Emily Blunt che dovrebbe tornare, si spera, per la terza pellicola.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate