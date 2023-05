Ospite di un panel a New York (via Indiewire), il direttore della fotografica Roger Deakins, insieme alla moglie James, ha raccontato un’aneddoto sulla lavorazione di Sicario. Il film di Denis Villeneuve, uscito nel 2015, segue le vicende dell’agente dell’FBI Kate Macer (Emily Blunt) che viene arruolata da una task force governativa per catturare il leader di un cartello della droga messicano. Secondo le parole dei Deakins, i produttori inizialmente non volevano effettuare le riprese in Messico e avevano dunque proposto una location completamente differente.

Ecco quanto dichiarato:

Roger Deakins: Abbiamo dovuto convincere alcuni produttori ad andare a Città del Messico perché non volevano che ci andassimo per l’assicurazione. James Deakins: Volevano Fort Lauderdale [città della Florida nota per le sue spiagge, ndr.]. Roger Deakins: In realtà ero in una riunione di produzione e ho detto: “Qualcuno ha letto la sceneggiatura?“. Comunque, ci hanno permesso di andare a Città del Messico per qualche giorno. Devo dire che i poliziotti di Città del Messico sono stati fantastici. Abbiamo trovato alcune location la mattina prima di girare. C’è una scena fuori dalla prigione e io e Denis stavamo andando in giro dicendo: “Questa prigione è fantastica, possiamo girare qui?“. Solo alle 10 del mattino abbiamo ottenuto il permesso e siamo riusciti a fare due riprese, ma ne è valsa la pena.

Trovate tutte le informazioni su Sicario nella nostra scheda. Vi ricordiamo che nel 2018 è uscito un sequel del film, dal titolo Soldado e diretto da Stefano Sollima.

