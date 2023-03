Il Signore degli Anelli, Andy Serkis parteciperebbe con gioia ai nuovi film

Il come e il quando non sono ancora noti – contrariamente al perché – ma la Warner ha annunciato di voler tornare nella Terra di Mezzo con una serie di nuovi film basati sul Signore degli Anelli e le altre opere di J.R.R. Tolkien che possono essere sfruttate dalla major in quanto non facenti parte di quelle che, invece, possono essere impiegate da Amazon per la serie TV de Gli Anelli del Potere (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’idea della major prevede anche il coinvolgimento di Peter Jackson e le sue colleghe sceneggiatrici Fran Walsh (che è anche la moglie del regista) e Philippa Boyens. In attesa di capire cosa accadrà o meno con questi nuovi lungometraggi collegati a Il Signore degli Anelli, un altro nome collegato alla storica Trilogia ha fatto sapere di essere dispostissimo a partecipare. Si tratta di Andy Serkis, l’interprete di Gollum, che in una recente intervista ha spiegato:

Per me, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens sono una sorta di seconda famiglia di cui sono diventato un membro e con cui ho lavorato a tanti film. E – lasciamelo dire – sono le persone migliori e più incredibili con cui lavorare. Penso che si potrebbero realizzare un sacco di potenziali altri progetti ambientati nella Terra di Mezzo e, se dovessero farli, salterei di gioia al pensiero di poter riaccendere quella relazione. Non ho mai lasciato la Terra di Mezzo.

