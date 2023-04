Nell’ultimo episodio “VFX Artists React” di Corridor Crew su YouTube, Eric Saindon, supervisore degli effetti visivi che lavora alla Weta FX, ha parlato della realizzazione di Gollum nel Signore degli Anelli.

Saindon, che ha lavorato ai film di Peter Jackson come supervisore delle creature alla Weta Digital, ha commentato la resa del personaggio interpretato da Andy Serkis, sottolineando che sebbene non sia “invecchiato” così bene, Gollum continua a rappresentare un immenso traguardo.

“Avrei molte cose da dire… quando lo riguardi è impossibile non pensare: ‘Oh, le ombre sono orribili, la densità delle ombre è tutta sbagliata. Come fanno gli angoli a essere fatti così male se si tratta di un personaggio digitale aggiunto a uno sfondo?’“

“Lo stesso vale per i capelli” ha aggiunto. “Sono praticamente una cosa sola, perciò quando si muovono non puoi fare a meno di pensare quanto oggi si possa fare tutto meglio“.

Saindon ha spiegato che nonostante gli errori oggi più visibili che mai, “il personaggio ti resta dentro. Capisci Gollum e provi qualcosa per lui, perciò ha svolto il suo compito“.

“Quando guardi il Signore degli Anelli non ci pensi” ha dichiarato. “È come quando Jurassic Park e non pensi ai dinosauri, ma solo a quanto caz*o siano stupendi“.

Ha poi citato l’iconica scena del dialogo tra Gollum e Smeagol:

Per separare le due interpretazioni abbiamo messo un animatore al lavoro su una, e un altro animatore al lavoro sull’altra. […] Quella scena ha fatto assolutamente centro.

Se potesse cambiare qualcosa?

Il suo volto. La bocca non funziona, gli angoli sono sbagliati. E non c’è abbastanza Andy [Serkis] in quei tratti.

Ecco il video integrale:

