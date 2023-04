Elijah Wood è tornato alla ribalta in questi giorni per la sua partecipazione alla seconda stagione di Yellowjackets, e così per l’occasione è stato intervistato da GQ, che gli ha dedicato un bel profilo nel quale ha chiesto un suo commento alla notizia che la Warner Bros / New Line Cinema sta lavorando a nuovi film live action ambientati nel mondo del Signore degli Anelli.

L’attore, che in passato ha partecipato volentieri all’adattamento de Lo Hobbit e non ha mai espresso opinioni negative sulla serie de Gli Anelli del Potere, si è sbilanciato anche questa volta dicendosi stupito e intrigato:

Sono intrigato ed entusiasta. Spero sia qualcosa di bello. Sono sorpreso – non so perché io sia sorpreso, perché era inevitabile che facessero altri film. Ovviamente, alla base di tutto questo c’è il desiderio di fare un mucchio di soldi. Non parliamo di un gruppo di dirigenti di studios che si guardano e dicono: “Facciamo un po’ di splendida arte!” E, ripeto, non c’è niente di male, è commercio. E dal commercio possono nascere splendide opere d’arte. Quindi non sono cose che si escludono a vicenda.

Wood però sottolinea che i film di Peter Jackson non sono nati dal desiderio di sfruttare una proprietà intellettuale fino all’osso, ma dal desiderio del regista di creare qualcosa di bello dopo che si era innamorato delle storie originali:

Quei film nacquero dalla passione per questi libri e dal desiderio di vederli realizzati. E spero che sia lo stesso desiderio che muoverà chi realizzerà questi nuovi film. Spero solo che ci sia la stessa motivazione alla base, sia nello scegliere lo sceneggiatore che il regista – la reverenza verso le opere di Tolkien e l’entusiasmo nell’esplorarle.

Non è la prima volta, comunque, che Wood commenta la notizia dei nuovi film. Recentemente si era anche detto disponibile a tornare nei panni di Frodo. Anche Andy Serkis ha dato la sua disponibilità a collaborare nei nuovi film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

