Solamente qualche anno fa, precisamente nel 2020, il registaaveva dichiarato di essere al lavoro su un nuovo film basato sul noto e amato franchise videludico di

Non abbiamo più avuto notizie su quel progetto, almeno fino ad oggi. Gans ha infatti parlato con il magazine francese Jeuxvideo di un film che potrebbe uscire nelle sale nel 2023:

La sceneggiatura del nuovo Silent Hill è totalmente differente dai due film precedenti e rispetta il modo in cui il franchise si è evoluto. Il più delle volte si tratta di storie a sé stanti. Silent Hill è un po’ come Ai confini della realtà, la quarta dimensione, un luogo dove tutto può succedere. Ho lavorato a un nuovo Silent Hill che è un Silent Hill del 2023, dal momento che il film sarebbe uscito il prossimo anno appunto, nel 2023, e non un Silent Hill come lo avrei potuto immaginare nel 2006. È un film per il pubblico di oggi, pur essendo ultra rispettoso della saga.