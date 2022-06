Durante un’intervista con Collider in occasione dell’uscita della terza stagione di For All Man Kind, Joel Kinnaman ha parlato di Silent Night e delle sfide collegate alla recitazione in un film privo di dialoghi.

Ecco le parole dell’attore:

Era lo script perfetto per provare questo esperimento cinematografico. Si tratta di un film d’azione molto dinamico pieno di dramma, ma la trama in sé è molto semplice. In un film senza dialoghi è naturale voler far capire tutto al pubblico, perciò sarà molto semplice da seguire, e magari gli spettatori coglieranno l’emozione tramite gli occhi e tramite l’azione. Credo proprio che sarà epico, almeno questo è quello che ho provato quando l’abbiamo girato.

L’opera segue la storia di un padre che sprofonda negli inferi per vendicare la morte del suo giovane figlio. Al momento non è chiaro quando sarà distribuita.

