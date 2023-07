Nel corso di una lunga chiacchierata fatta da Simon Pegg con Variety, l’interprete di Benji nei film di Mission: Impossible ha spiegato che le pellicole della saga vengono sempre girate con l’ausilio di una sceneggiatura e che non vengono inventate “mano a mano”.

Quando l’editor della testata gli domanda come sia stato lavorare a Mission: Impossible alla luce del fatto che, in passato, aveva detto di aver preso parte a lungometraggi che non avevano uno script spiega:

Non abbiamo mai una giornata di riprese senza una sceneggiatura. La scena è stata già scritta e abbiamo il tempo di impararla. Semmai è che McQ permette ai luoghi che visitiamo, ai personaggi, agli attori con cui lavora di aiutarlo a raccontare la storia. Lascia che la storia gli si sveli, ad esempio, guardando le strade di Roma o i canali di Venezia. È un modo di lavorare d’istinto perché hai un’idea approssimativa di quello che stai facendo, ma i dettagli possono arrivare anche all’ultimo minuto. Ma questo fa parte del lavoro di attore ed è un elemento che apprezzo: abbiamo una missione impossibile che si svolge parallelamente alla nostra “Mission: Impossible”. Ma non è che McQ si inventa il film mano a mano, per nulla. È tutto lì, devi solo tirarlo fuori gradualmente.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

FONTE: Variety

