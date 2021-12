Tra i moltissimi personaggi che probabilmente vedremo innon ci sarà lo Shang-Chi di

Vista la grande attesa nei confronti di altri personaggi lo stesso Liu ha deciso di ironizzare su Twitter:

Avendo interpretato Spider-Man alle feste di compleanno nella grande area di Toronto mi sento un po’ offeso dal fatto che nessuno abbia ipotizzato una mia comparsata in No Way Home.

Ecco il tweet dell’attore:

Having played the role of Spider-Man at birthday parties in and around the Greater Toronto Area, I'm a little offended nobody thought I was going to be in No Way Home — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) December 3, 2021

Il film ha recentemente infranto un record di prevendite.

Fandango, la ben nota piattaforma nordamericana di pre-acquisto biglietti, ha fatto sapere (via Deadline) che i numeri ottenuti sono i più alti registrati dai tempi di Avengers: Endgame. Spider-Man: No Way Home, in sole due ore, ha venduto più biglietti di quanti ne aveva piazzati Black Widow nell’arco di 24 ore.

Il primo giorno di prevendite di Spider-Man: No Way Home ha registrato performance migliori di titoli pre-pandemici Avengers: Infinity War, Spider-Man: Far From Home, Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rogue One: A Star Wars Story e Star Wars: l’ascesa di Skywalker.

Dal Messico (via Diariodemorelos) arriva invece la segnalazione di un tafferuglio avvenuto in un cinema di Cuernavaca, la capitale dello stato messicano di Morelos. Dopo che i siti e le app di prevendita di Cinépolis e Cinemex sono andate in crash per via dell’elevatissimo numero di accessi di clienti interessati a pre-acquistare un biglietto per il cinecomic Sony e Marvel Studios, molte persone sono state, gioco forza, costrette a recarsi direttamente preso i botteghini dei cinema per l’acquisto effettivo del titolo.

