Con un altro post su Threads, anche Simu Liu ha commentato la potenziale saturazione del mercato cinematografico per i film di supereroi, ammettendo di amare i cinecomic.

Ha poi alluso al sequel di Shang-Chi di cui non si sono più avuti aggiornamenti, come potete leggere a seguire:

Sono sempre stato e sempre sarò un grande fan del genere dei cinecomic. C’è sicuramente dissenso, e so delle lamentele sull’eccesso di CGI…ma rifletteteci. Oltre ai loro elementi spettacolari, rappresentano uno dei pochi spazi con protagonisti che possono non essere caucasici. I film fantasy e di fantascienza ci chiedono di immaginare mondi dove tutto è possibile. Perciò per quel che vale, spero che il genere si riassesti e sopravviva. Ultima cosa, dobbiamo dare un sequel alle persone!