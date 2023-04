Variety ha di recente intervistato il fondatore della Illumination Entertainment Chris Meledandri e gli ha chiesto un commento sulla possibilità che Sing 3 venga realizzato.

Meledandri ha in effetti confermato che il film si farà: “Siamo profondamente impegnati nello sviluppo [di Sing 3]” ha spiegato. “Coinvolgerà personaggi del cast originale, ma ci condurrà in un nuovo mondo. Il botteghino non è la sola cosa che ci interessa, valutiamo il responso del pubblico in vari modi. Il successo in streaming di Sing 2 indica che i fan vogliano restare in questo mondo con questi personaggi“.

Il primo capitolo ha incassato in tutto il mondo 634,1 milioni di dollari, mentre il secondo è arrivato a quota 408,3 milioni.

