Sicuramente, fra i blockbuster più attesi delle prossime settimane, possiamo annoverare titolo come La Sirenetta, il live action della Disney ispirato all’omonimo Classico d’Animazione, e Transformers: il risveglio, atteso nuovo episodio della saga ambientato tra Bumblebee e i film di Michael Bay.

Due pellicole molto diverse fra loro accomunate, però, dall’alto profilo produttivo assicurato dagli studios hollywoodiani. Nelle ultime ore però, un inatteso crossover fra La Sirenetta e Transformers: il risveglio è diventato virale su Twitter. Il motivo? È presto detto. Un cinema ha proiettato per errore, allo stesso tempo, i trailer dei due lungometraggi creando un inatteso mash-up.

Lo potete vedere qua sotto:

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita italiana è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

Come promesso, la Paramount Pictures ha lanciato il trailer finale di Transformers: il risveglio, atteso nuovo episodio della saga ambientato tra Bumblebee e i film di Michael Bay. Diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, Transformers: il risveglio arriverà nei cinema italiani e di tutto il mondo dal 7 giugno.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO, LA TRAMA

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon. Ecco il nuovo trailer.

