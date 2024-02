Sister Act 3 è un progetto annunciato oramai da quasi quattro anni e sporadici aggiornamenti su sceneggiature pronte, casting e potenziali ritorni si sono susseguiti senza niente di concreto per i passati tre anni.

Il produttore Tyler Perry ha di recente rilasciato un’intervista a ET parlando dei lunghi tempi d’attesa e aggiornando sul progetto e ammettendo la sua stanchezza e frustrazione per i continui rimandi e ritardi nell’iniziare la produzione del film. Ha però espresso fiducia nel fatto che ciò porterà ad avere un film degno del franchise e che, una volta pronta la sceneggiatura, si partirà con le riprese:

Devo dire che sono veramente frustrato dalla lunghezza dei tempi. Ci stiamo mettendo davvero molto tempo, nel frattempo sono riuscito a fare altri quattro film! Vogliamo solo essere sicuri di avere i migliori sceneggiatori, la giusta storia e il giusto copione, sono tutte parti fondamentali perché stiamo parlando di un film troppo iconico. Vogliamo assicurarci di rendergli giustizia in ogni modo, quindi, pur di avere la giusta sceneggiatura, siamo disposti ad aspettare quanto serve. La storia c’è, è fantastica e Whoopi ne è entusiasta, cosi come me, il regista e la Disney. Stiamo solo lavorando per metterla su carta come si deve. Una volta pronta, non ci fermerà nessuno!