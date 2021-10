Si torna a parlare didopo l’annuncio dell’anno scorso in occasione dell’Investor Day della Disney.

Fonti di Deadline riportano infatti che Tim Federle è stato ingaggiato per dirigere il sequel su una sceneggiatura firmata da Madhuri Shekar. Whoopi Goldberg tornerà a interpretare Deloris, anche nota come suor Maria Claretta.

Tim Federle è produttore e creatore della serie High School Musical: The Musical – La serie, ha diretto High School Musical: The Musical: The Holiday Special e soprattutto Better Nate Than Ever con Lisa Kudrow, che pare abbia colpito molto la Disney.

La pellicola debutterà su Disney+, per il momento non è chiaro quando inizieranno le riprese.

In occasione di un’ospitata virtuale al The Late Late Show With James Corden, Whoopi Goldberg aveva parlato di Sister Act e della possibilità di realizzare un terzo film:

Per molto tempo continuavano a dire che nessuno fosse interessato a vederlo. E poi, di recente, si è scoperto che potrebbe non essere vero… la gente vorrebbe vederlo. Ecco perché stiamo lavorando attentamente per cercare di far tornare tutta la banda e realizzare un altro film. Ascolta, è un film di grande intrattenimento. È divertente, fa stare bene e, insomma… nessuno ce l’ha con nessuno. Quindi si tratta semplicemente di gente che canta male, gente che canta benissimo e gente che canta bene, e sono suore. Cosa c’è di meglio? Niente.

Sister Act vedeva nel cast anche Maggie Smith e Harvey Keitel e incassò ben 232 milioni di dollari nel mondo, generando un sequel che incassò 57 milioni di dollari negli Stati Uniti nel 1993 e un musical di successo a Broadway.

Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nello spazio riservato ai commenti!