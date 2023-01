Sister Act 3: Whoopi Goldberg supplica Maggie Smith: “Senza di te non vogliamo farlo”

Con la sceneggiatura pronta, manca solamente il proverbiale allineamento di pianeti affinché si possa battere il primo ciak di Sister Act 3.

Prima che si torni sul set, la protagonista Whoopi Goldberg vuole assicurarsi la partecipazione di un volto storico, quello di Maggie Smith, come dichiarato durante il talk show Loose Women (via PEOPLE).

Voglio che Maggie Smith sappia che le sto tenendo la parte della Madre Superiora, perché non posso farlo con nessun altro. Perciò se hai bisogno che venga fin qui per girarlo e che faccia qualunque cosa di cui tu abbia bisogno, faremo come chiedi. Ma non vogliamo farlo senza di te, Maggie.