Nel prologo di Skyfall, terza avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond, vediamo il protagonista e Moneypenny (Naomie Harris) inseguire un mercenario a Istanbul, dove una lotta corpo a corpo su un treno in corsa porta apparentemente alla morte di 007, colpito per sbaglio dalla collega. In una recente intervista per Insider, il cecchino esperto Nicholas Irving ha commentato la scena, spiegando perché non combacia “assolutamente” con le proprie esperienze dirette.

Ecco le sue parole:

[Moneypenny] è disinvolta, come se non ci fosse alcun supporto, si tratta solo di fare forza per fare quel colpo. E quell’arma, l’Olympic Arms K23B, è precisa per 50 metri. La distanza nel film sembra essere al massimo un paio di centinaia di metri, [in un caso come questo] la rimetto nella valigetta e torno a prenderne un’altra. Non credo che abbia avuto un colpo pulito. Nell’esercito, un colpo pulito sarebbe… non ferisci o uccidi o ferisci qualcosa che non hai intenzione di ferire. Se il suo bersaglio è uno di quei due uomini, quel proiettile, un 5.56, passerà attraverso il cattivo e potenzialmente ferirà o ucciderà il tizio che sta cercando di aiutare o salvare.

Se fossi costretto a sparare, premerei il grilletto, ma non vi garantirei nulla. Per fortuna, il treno viene verso di lei e non si muove da sinistra a destra. In questo modo si elimina gran parte della matematica che sta dietro a un colpo, quando il treno si muove vicino o lontano da te, si tratta solo di mirare sopra il bersaglio o un po’ sotto il bersaglio, invece di mirare davanti a lui e far sì che quell’individuo finisca essenzialmente contro il proiettile. Darei un voto di 1 [su 10 alla scena], non accadrebbe mai così nella realtà.