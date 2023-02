Splash: trovata la sceneggiatrice del remake

Secondo quanto riportato da Deadline Sarah Rothschild sarebbe stata scelta per scrivere l’ultima versione della sceneggiatura dell’annunciato remake di Splash – Una sirena a Manhattan, la commedia cult del 1984 diretta da Ron Howard in cui comparivano Toim Hanks e Daryl Hannah.

Il nuovo lungometraggio sarà prodotto dalla Disney insieme alla Imagine e alla Free Association ed avrà per protagonista Jillian Bell, come annunciato nel 2016.

Qua sotto trovate la sinossi del film originale:

Una bionda sirena ascende un giorno le rocce sottostanti alla statua della Libertà. Non ha la coda, ma splendide gambe – nude come tutto il resto – per cui la portano al più vicino posto della polizia newyorkese. La incontra Allen, titolare con il fratello Freddy di un colossale mercato all’ingrosso, che non può certo riconoscere in lei la sirenetta intravista sott’acqua, una volta che da bambino era piombato in mare da un traghetto. Eppure e’ proprio lei (che, tra l’altro, gli ha salvato una seconda volta la vita da adulto). E’ venuta a cercarlo, concedendo a se stessa sette giorni di vacanza e imponendosi di non rivelargli nulla della sua natura. Cosi’ la fanciulla, che Allen battezza Madison, gli si installa in casa (nella cui stanza da bagno ritrova a comando, sguazzando in acqua…salata, pinne e caratteristiche), esce con Allen, mentre poco a poco, anzi, molto presto fiorisce l’idillio. Ma sulle piste di Madison si e’ posto un giovane ed occhialuto ittiologo, perfettamente sicuro della sua scoperta (era stato sott’acqua anche lui) e deciso, anche se i suoi maestri gli danno del visionario, a farne un caso clamoroso. Durante un ricevimento in onore del Presidente degli Stati Uniti, a cui partecipano anche Allen e la sua bella, il nostro scienziato irrora d’acqua salata Madison: scandalo e tumulto, la stampa “sbatte il mostro in prima pagina” e la bionda ragazza, questa volta con tanto di coda, viene immersa a scopo di studio in una vasca dell’Acquario cittadino.